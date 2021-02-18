Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвиняемый в работе на ФСБ Краснов хочет наказать экс-адвоката: "Помешал получить УБД"

Четверг, 18 февраля 2021, 17:45
Обвиняемый в работе на ФСБ Краснов хочет наказать экс-адвоката: Помешал получить УБД
фото: Краснов

Экс-голова гражданского корпуса "Азов Крым" Станислав Краснов, которого СБУ обвиняет в работе на российские спецслужбы, пытается лишить своего бывшего адвоката Андрея Мамалыгу лицензии, потому что тот якобы мешает получить свидетельство участника боевых действий.

Источник: Мамалыга в Facebook

Прямая речь Мамалыги: "19 февраля в 10:00 Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры будет рассматривать жалобу Краснова с требованием аннулировать Свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью, выданное мне еще в прошлом тысячелетии (1998 г.).

Да, это именно тот Краснов, которого я защищал в 2016-17 годах, и договор с которым закончился в феврале 2017 года.  Несмотря на это Краснов утверждает, что я его защищаю еще и вроде все сделал, чтобы тот не получил статус участника боевых действий на Востоке Украины. Именно такое решение приняла комиссия Министерства ветеранов без моего участия".

Детали: Отмечается, что Краснов подал против адвоката около 20 жалоб во все инстанции - от президента до обмудсмену. Мамалыга рассказывает, что обвиняемому в госизмене помогают нардепы 8 созыва - коллеги Игоря Мосийчука и Татьяна Близнюк. 

В Службе безопасности утверждали, что Краснов был на связи как агент у представителя Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Константина Голоскокова.

Через эти жалобы в Мамалыги с ноября 2020 года до мая 2021 приостановлено действие свидетельства об адвокатской деятельности.

Также опубликовано депутатское обращение от ОПЗЖ, в котором нардепы и Краснов жалуются на Минветеранов относительно непредоставления УБД Краснову и которое подписал сопредседатель фракции Юрий Бойко.

 

Напомним Суды с 2016 года рассматривают обвинения Краснова в незаконном обращении с оружием и с 2018 - в государственной измене. Окончательные решения по этим делам до сих пор не вынесены.

Ранее вместе с Красновым в этих преступлениях обвиняли его товарища Александра Костенко. Однако последний бежал в оккупированный Крым, где был осужден подконтрольным Кремлю судом за нападение на "беркутовца" во время Евромайдана.

Костенко отбыл срок и вернулся на свободную территорию Украины. После этого в украинских судах не рассматривались дела против него.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: