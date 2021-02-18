Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на держпосади

Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту закон "Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Станом на 18 лютого законопроєкт повернуто до Ради з пропозиціями президента. На сторінці Офісу президента немає ніяких коментарів.

17 лютого закон підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. А за день до цього 289 нардепів проголосували "за" закон.

Згідно з законом, конкурси на посади, зайняті особами, котрі працюють за контрактом на час коронавірусного карантину, мають бути оголошені протягом шести або дев’яти місяців із дня набуття законом чинності.

Контракти, укладені на час карантину, діятимуть до призначення переможців конкурсів.

Згідно зі змінами, у разі, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна і та ж особа, яке обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра не може виконувати обов'язки міністра понад 30 днів.

Зміни також передбачають, що одна і та ж кандидатура на посаду члена Кабінету міністрів не може бути подана понад три рази протягом року, а також тричі поспіль протягом поточного скликання Верховної ради.

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