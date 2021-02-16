Рада відновила конкурси на держпосади

Парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Джерело: пресслужба Ради

Деталі: "За" проголосували 289 нардепів. Закон спрямований на відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Зазначається, що конкурси на посади, зайняті особами, котрі працюють за контрактом на час коронавірусного карантину, мають бути оголошені протягом шести або дев’яти місяців із дня набуття законом чинності.

Контракти, укладені на час карантину, діятимуть до призначення переможців конкурсів.

Нагадаємо: Конкурси на держпосади були зупинені у квітні минулого року через пандемію. На державні посади працівників наймали за контрактом.

Ще у серпні в програмі допомоги ЄС уряду України нагадували про необхідність відновити конкурси для призначень на державну службу.