Кравчук пояснив вихід в ефір російських пропагандистів

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що брав участь в ефірі російського телеканалу, оскільки хоче донести правду.

Джерело: Кравчук напередодні в ефірі телеканалу "1+1", цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "До речі, у мене дуже багато листів позитивних, у тому числі від росіян з різних регіонів, які кажуть: "Нарешті ми дещо дізналися". Тобто я не про те, що треба з ними обійматися. Треба говорити всім правду, захищати Україну, захищати національні інтереси".

Деталі: Коментуючи свою участь в ефірі російського телебачення, куди запросили ватажка бойовиків контрольованого Росією угруповання "ДНР" Дениса Пушиліна, перший президент України сказав: "Справа не в тому, з ким ти говориш, а в тому, що ти говориш".

Пряма мова: "Свого часу було ухвалене рішення, щоб представники Пушиліна перебували в Тристоронній контактній групі і виступали там, вносили пропозиції, спілкувалися з усіма… Я з Пушиліним не спілкувався. Я поставив йому одне запитання, яке є для мене принциповим: вони хочуть будувати там на неконтрольованому Донбасі якусь національну російську державу? Тоді нам з ними говорити взагалі нема ніякої потреби. Або вони хочуть все ж таки будувати або домовлятися з нами, як інтегрувати ті регіони в Україну".

Що передувало: 15 лютого відбувся ефір шоу "Час покаже" на російському "Першому каналі". Спочатку по відеозв’язку до студії включився Леонід Кравчук, а після невеликої дискусії ведучий повідомив, що на зв’язку такоож ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що історичний статус голови української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим, в тому числі давати коментарі російським телеканалам.

Влітку 2020 року новопризначений глава української делегації в Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.