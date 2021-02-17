Кулеба про розмову Кравчука з Пушиліним на росТБ: Його статус дозволяє

Історичний статус голови української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим, в тому числі давати коментарі російським телеканалам, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: LIGA.net, "Новости Донбасса", "5 канал"

Деталі: 15 лютого Кравчук брав участь у ток-шоу "Час покаже" на російському "Первом канале". Спочатку за відеозв'язком до студії включився Леонід Кравчук, а після невеликої дискусії ведучий повідомив, що на зв'язку ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін – і запропонував голові української делегації в ТКГ поставити йому запитання.

Прямих переговорів із бойовиками на офіційному рівні Україна не веде, але тут Кравчук все ж поцікавився у Пушиліна подальшою долею Донбасу.

Кравчук прокоментував ефір із Пушиліним того ж дня на форумі "Україна 30". За його словами, ватажок "ДНР" фактично визнав наміри інтегрувати окуповані території України в Російську Федерацію.

Кравчук також констатував, що "домовитися з РФ про врегулювання ситуації на Донбасі в тому статусі, в якому вони себе бачать і які завдання ставлять, – практично неможливо".

Представниця партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Кравчук на російському пропагандистському каналі "легітимізує покидька, ставлячи його на рівних з офіційним украінським представником", і порівняла це з діями звільненого з ТКГ Вітольда Фокіна.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснив, що Кравчук доносив українську точку зору до російського населення, а про підключення ватажка бойовиків його не попередили.

Голова МЗС України Кулеба на прес-конференції зазначив, що Кравчук є першим президентом, дуже гідно представляє Україну в ТКГ, нещодавно виступав на Радбезі ООН – і питань до його патріотичності й принциповості бути не може.

На думку міністра, фігура Кравчука дозволяє йому робити трохи більше, ніж іншим.

Пряма мова Кулеби: "Сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якій посадовій особі, в тому числі під час різних телеефірів".

Нагадаємо: Раніше Леонід Кравчук говорив, що мета росіян – знищити Україну, а Київ використовує всі можливості Тристоронньої контактної групи для досягнення миру і готовий шукати нові формати, якщо буде потрібна альтернатива "Мінську".