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Кравчук объяснил выход в эфир российских пропагандистов

Пятница, 19 февраля 2021, 08:18

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что участвовал в эфире российского телеканала, поскольку хочет донести правду.

Источник: Кравчук накануне в эфире телеканала "1+1", цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Кстати, у меня очень много писем положительных, в том числе от россиян из разных регионов, которые говорят: "Наконец мы кое-что узнали". То есть я не о том, что надо с ними обниматься. Надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы".

Детали: Комментируя свое участие в эфире российского телевидения, куда пригласили главаря боевиков контролируемой Россией группировки "ДНР" Дениса Пушилина, первый президент Украины сказал: "Дело не в том, с кем ты говоришь, а в том, что ты говоришь".

Прямая речь: "В свое время было принято решение, чтобы представители Пушилина находились в Трехсторонний контактной группе и выступали там, вносили предложения, общались со всеми... Я с Пушилиним не общался. Я задал ему один вопрос, который для меня принципиальным: они хотят строить там неконтролируемом Донбассе какое-то национальное русское государство? Тогда нам с ними говорить вообще нет никакой необходимости. или они хотят все же строить или договариваться с нами, как интегрировать регионы в Украине".

Что предшествовало: 15 февраля состоялся эфир шоу "Время покажет" на российском "Первом канале". Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи такоож главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что исторический статус главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим, в том числе давать комментарии российским телеканалам.

Летом 2020 года новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Темы: Кравчуквойна


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