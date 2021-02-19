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За добу в Україні 6531 новий випадок коронавірусу

П'ятниця, 19 лютого 2021, 08:23

6 531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 2 304 особи, померли 120 пацієнтів, одужало 5 857 осіб.

Було здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 293 672 особи; одужало – 1 139 977 осіб; було зафіксовано летальних випадків – 24 972.

Усього проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

Нагадаємо: Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


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