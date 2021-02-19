За сутки в Украине 6531 новый случай коронавируса

6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 19 февраля 2021 года.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.

За минувшие сутки госпитализированы 2304 человека, умерли 120 пациентов, выздоровели 5857 человек.

Было осуществлено тестирований за сутки - 61 215 (в том числе методом ПЦР - 26095, методом ИФА -15567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19553).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), г. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

За все время пандемии в Украине заболело - 1293672 лица; выздоровели - 1139977 человек; было зафиксировано летальных случаев - 24972.

Всего проведено ПЦР-тестов - 6651624.

Напомним: Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.

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