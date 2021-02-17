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На Прикарпатті буде жорсткий карантин через критичну ситуацію

Середа, 17 лютого 2021, 15:08

Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  з 22 до 28 лютого запроваджує на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідне рішення обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила 17 лютого на засіданні за участю міністра охорони здоров'я Максима Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Ляшко зазначив, що керівництво області виконало вимоги МОЗ: підготувало 50% усіх лікарняних ліжок у регіоні для розміщення пацієнтів із COVID-19, 80% цих ліжок забезпечено підведенням кисню. Однак попри це місць для пацієнтів із коронавірусом у COVID-лікарнях Прикарпаття не вистачає.

Через таку ситуацію з 22 до 28 лютого заклади громадського харчування області можуть працювати лише "на винос". Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали мають призупинити роботу. Заборонено проводити культурні й релігійні заходи, а також вести очне навчання учнів 5-11 класів.

Члени комісії ухвалили низку рішень, спрямованих на збільшення ліжкового фонду для COVID-пацієнтів Прикарпаття, зокрема перепрофілювання кількох медзакладів для лікування хворих із коронавірусом та встановлення додаткових ліжок у медзакладах, що вже працюють із такими хворими.

Державна комісія ТЕБ та НС найближчим часом розгляне питання щодо запровадження обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.

Пряма мова Ляшка: "Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична… Останні 10 днів спостерігається значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає – госпіталізацій. 

Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо".

Поширення коронавірусу на Прикарпатті
Поширення коронавірусу на Прикарпатті
УП

Нагадаємо: Останнім часом Івано-Франківська область - лідер в антирейтингу за добовим приростом хворих на коронавірусну хворобу серед регіонів України. 

У лікарнях в Івано-Франківській області, що лікують хворих із коронавірусом, уже заповнені близько 73% ліжок, а кількість активних хворих перевищує столичні показники. При цьому в деяких населених пунктах Прикарпаття показник заповнюваності ліжок у лікарнях для COVID-пацієнтів перевищує 90%

Через це 16 лютого в область терміново виїжджав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

17 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повертається до адаптивного карантину з 22 лютого.

Карантинні зони
Карантинні зони
"Слово і діло"

Раніше у МОЗ заявляли, що завдяки його стратегії щодо "карантину вихідного дня" у листопаді та жорсткого карантину після новорічних свят у січні епідемічна ситуація в країні загалом стабілізувалася.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків спершу противився карантину вихідного дня, але потім таки запровадив його.

Теми: карантинІвано-Франківська областькоронавірусCovid-2019епідемія


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