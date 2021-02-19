"Укрпошта" перенесла з 23 лютого випуск марок, присвячених армії

"Укрпошта" перенесла дату введення в обіг поштових марок "Збройні сили України. Сухопутні війська" з 23 лютого на 14 березня 2021 року.

Джерело: сайт "Укрпошти"

Деталі: "Укрпошта" планувала ввести в обіг марки "Збройні сили України. Сухопутні війська" 23 лютого, однак українські військові висловили протест проти цією дати, оскільки 23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії.

Водночас в "Укрпошті" пояснили, що цю дату обрали в жодному разі не маючи на меті вшанування радянської армії, а як "інфопривід для привернення уваги до марок, і як ознаку того, що ця сторінка історії давно в минулому і в сучасній Україні є, що протиставити агресору".

Оскільки така ініціатива була сприйнята українцями неоднозначно, компанія прийняла позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок "Збройні Сили України. Сухопутні війська" на 14 березня - День українського добровольця.

Дослівно: "Укрпошта" завжди підтримує українську армію і тільки за часи російської окупації випустила більше 20 художніх марок патріотичної тематики, серед яких "Слава Україні!" (яка отримала 1-у премію на міжнародній виставці в Мадриді), "Передова", "Вони вистояли! Не витримав бетон!" та багато інших, які уже зібрали безліч прихильників в Україні і світі, поширюючи ідею сильної і незалежної України. 19 лютого Укрпошта випускає марку "Орден Героїв Небесної Сотні" і ми сподіваємось, що дійсні патріоти України приділять таку ж увагу цьому випуску, як і випуску, присвяченому Збройним силам України".