"Укрпочта" перенесла с 23 февраля выпуск марок, посвященных армии

"Укрпочта" перенесла дату введения в обращение почтовых марок "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" с 23 февраля на 14 марта 2021 года.

Источник: сайт "Укрпочты"

Детали: "Укрпочта" планировала ввести в обращение марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" 23 февраля, однако украинские военные выразили протест против этой даты, поскольку 23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России.

В то же время в "Укрпочте" объяснили, что эту дату выбрали ни в коем случае не с целью чествования советской армии, а как "инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и в современной Украине есть, что противопоставить агрессору".

Поскольку такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно, компания приняла позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта - День украинского добровольца.

Дословно: "Укрпочта" всегда поддерживает украинскую армию и только за время российской оккупации выпустила более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых "Слава Украине!" (получившая первую премию на международной выставке в Мадриде), "Передовая", "Они выстояли! Не выдержал бетон!" и многие другие, которые уже собрали множество поклонников в Украине и мире, распространяя идею сильной и независимой Украины. 19 февраля "Укрпочта" выпускает марку "Орден Героев Небесной Сотни" и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этому выпуску, как и выпуску, посвященному Вооруженным силам Украины".