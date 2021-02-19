Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До 20 тисяч за лісову пожежу: Рада підняла штрафи паліям екосистем

П'ятниця, 19 лютого 2021, 11:40
До 20 тисяч за лісову пожежу: Рада підняла штрафи паліям екосистем

Верховна Рада у другому читанні і в цілому підтримала законопроєкт, який підвищує штрафи за паління рослинності в екосистемах.

Джерело: сайт Верховної Ради, трансляція засідання, Інтерфакс-Україна

Деталі: За проєкт 3526 на засіданні у п'ятницю проголосували 311 депутатів.

Законопроєкт вносить зміни до Водного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Земельного кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зокрема, пропонується встановити штраф за знищення, пошкодження та випалювання рослинності на землях водного фонду та за випалювання торфовищ. З цивільних будуть стягувати від 3 тис. до 6 тисяч гривень, з посадових осіб - від 15 тис. до 21 тисяч.

Законопроект також пропонує збільшити існуючі штрафи за знищення, пошкодження та випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень, а також за порушення прав державної власності на ліси.

Нагадаємо: Внаслідок потужних лісових пожеж на Луганщині влітку 2020 року загинули кілька людей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаштрафиВерховна Радаекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: