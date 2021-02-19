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До 20 тисяч за лісову пожежу: Рада підняла штрафи паліям екосистем

П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:40

Верховна Рада у другому читанні і в цілому підтримала законопроєкт, який підвищує штрафи за паління рослинності в екосистемах.

Джерело: сайт Верховної Ради, трансляція засідання, Інтерфакс-Україна

Деталі: За проєкт 3526 на засіданні у п'ятницю проголосували 311 депутатів.

Законопроєкт вносить зміни до Водного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Земельного кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зокрема, пропонується встановити штраф за знищення, пошкодження та випалювання рослинності на землях водного фонду та за випалювання торфовищ. З цивільних будуть стягувати від 3 тис. до 6 тисяч гривень, з посадових осіб - від 15 тис. до 21 тисяч.

Законопроект також пропонує збільшити існуючі штрафи за знищення, пошкодження та випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень, а також за порушення прав державної власності на ліси.

Нагадаємо: Внаслідок потужних лісових пожеж на Луганщині влітку 2020 року загинули кілька людей.

Українська правда
Теми: пожежаштрафиВерховна Радаекологія


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