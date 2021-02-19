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До 20 тысяч за лесной пожар: Рада подняла штрафы поджигателям экосистем

Пятница, 19 февраля 2021, 11:40
До 20 тысяч за лесной пожар: Рада подняла штрафы поджигателям экосистем

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, который повышает штрафы за выжигание растительности в экосистемах.

Источник: сайт Верховной Рады, трансляция заседания, Интерфакс-Украина

Детали: За проект 3526 на заседании в пятницу проголосовали 311 депутатов.

Законопроект вносит изменения в Водный кодекс, Кодекс гражданской защиты, Земельный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, предлагается установить штраф за уничтожение, повреждение и выжигание растительности на землях водного фонда и за выжигание торфяников. С гражданских будут взымать от 3 тыс. до 6 тысяч гривен, с должностных лиц - от 15 тыс. до 21 тысячи.

Законопроект также предлагает увеличить существующие штрафы за уничтожение, повреждение и выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.

Напомним: В результате мощных лесных пожаров на Луганщине летом 2020 года погибли несколько человек.

Украинская правда

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Темы: пожарштрафыВерховная Радаэкология
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