У Чорнобильської зони з’явився офіційний логотип

У Києві 19 лютого офіційно представили бренд-бук і логотип Чорнобильської зони, які розробляла українська креативна агенція Banda Agency.

Джерело: Укрінформ з місця представлення бренду

Пряма мова першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдана Боруховського: "Чорнобильська зона є унікальним явищем на нашій планеті і ми повинні трохи змінити основні наративи, які використовуються при її згадуванні. Так, це – зона відчуження. Але це – зона розвитку. Зона збереження і пам'яті, але і зона майбутнього".

Пряма мова заступника голови Державного агентства України з управління Зоною відчуження Максима Шевчука: "Агенція Banda провела велику роботу і з українськими, і з закордонними фокус-групами різного віку та статі. Вони створили портрет типового відвідувача Зони відчуження – і на основі розробила стратегію та бренд-бук. Що важливо, ця робота була зроблена для нас безкоштовно".

Деталі: Бренд представили 19 лютого у Києві.

За основу логотипу, який розробила креативна агенція Вanda за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства з управління Зоною відчуження та Державного агентства розвитку туризму, взяли форму поверхні реактора, з якого все почалося.

Це відправна точка існування лого, яка бере початок із Чорнобиля’86. І з кожним роком зображення змінюється та поступово зникає. Кінцева точка існування логотипу – 2064 рік, коли Чорнобильську електростанцію буде повністю виведено з експлуатації.

Додатково: Banda Agency — українська креативна агенція, що діє з 2011 року. Серед відомих проєктів агенції – Новий брендинг України Ukraine Now, брендинг Євробачення 2017 Celebrate diversity, новий бренд ВДНГ.