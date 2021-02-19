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У Чернобыльской зоны появился официальный логотип

Пятница, 19 февраля 2021, 15:27

В Киеве 19 февраля официально представили бренд-бук и логотип Чернобыльской зоны, которые разрабатывала украинское креативное агентство Banda Agency.

Источник: Укринформ с места представления бренда

Прямая речь первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдана Боруховского: "Чернобыльская зона является уникальным явлением на нашей планете, и мы должны немного изменить основные нарративы, которые используются при ее упоминании. Да, это - зона отчуждения. Но это - зона развития. зона сохранения и памяти, но и зона будущего".

Прямая речь заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения Максима Шевчука: "Агентство Banda провела большую работу и с украинскими, и с зарубежными фокус-группами разного возраста и пола. Они создали портрет типичного посетителя Зоны отчуждения - и на основе разработала стратегию и бренд-бук. Что важно, эта работа была сделана для нас бесплатно".

Детали: Бренд представили 19 февраля в Киеве.

За основу логотипа, который разработало креативное агентство Вanda при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения и Государственного агентства развития туризма, приняли форму поверхности реактора, из которого все началось.

Это отправная точка существования лого, которая берет начало с Чорнобиляь’86. И с каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования логотипа - 2064, когда Чернобыльскуя электростанция будет полностью выведена с эксплуатации.

Дополнительно: Banda Agency - украинское креативное агентство, действующее с 2011 года. Среди известных проектов агентства - Новый брендинг Украины Ukraine Now, брендинг Евровидение 2017 Celebrate diversity, новый бренд ВДНХ.

 

 

 

Темы: Чернобыль


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