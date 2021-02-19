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Для України поменшало країн "червоної" зони – перелік МОЗ

П'ятниця, 19 лютого 2021, 16:29
Для України поменшало країн червоної зони – перелік МОЗ

Міністерство охорони здоров’я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Джерело: перелік держав зі значним поширенням COVID-19 станом на 19 лютого з сайту МОЗ

Деталі: До "червоної" зони належать країни з вищим, аніж в Україні (148,4), показником захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення за останні два тижні.

До цієї зони увійшли 71 країна (минулого разу було 80 країн). До першої десятки потрапили Чорногорія, Чехія, Ізраїль, Сан-Марино, Монако, Андорра, Сейшели, Естонія, Словенія, Сент-Люсія.

Для України "позеленіли" Німеччина, Хорватія та Канада, які раніше були "червоними".

Довідково: Усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. 

 

Нагадаємо: 5 лютого у переліку "червоних" було 80 країн.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірус
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