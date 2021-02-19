Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава

Пятница, 19 февраля 2021, 16:29
Для Украины уменьшилось количество стран красной зоны – перечень Минздрава

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Источник: перечень государств с широким распространением COVID-19 по состоянию на 19 февраля с сайта Минздрава

Детали: В "красную" зону относятся страны с более высоким, чем в Украине (148,4), показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние две недели.

В эту зону вошла 71 страна (по сравнению с 80 в прошлый раз).  В первую десятку попали Черногория, Чехия, Израиль, Сан-Марино, Монако, Андорра, Сейшелы, Эстония, Словения, Сент-Люсия.

Для Украины "позеленели" Германия, Хорватия и Канада, которые раньше были "красными".

Справка: Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: