Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Источник: перечень государств с широким распространением COVID-19 по состоянию на 19 февраля с сайта Минздрава

Детали: В "красную" зону относятся страны с более высоким, чем в Украине (148,4), показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние две недели.

В эту зону вошла 71 страна (по сравнению с 80 в прошлый раз). В первую десятку попали Черногория, Чехия, Израиль, Сан-Марино, Монако, Андорра, Сейшелы, Эстония, Словения, Сент-Люсия.

Для Украины "позеленели" Германия, Хорватия и Канада, которые раньше были "красными".

Справка: Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.