Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Для Украины уменьшилось количество стран "красной" зоны – перечень Минздрава

Пятница, 19 февраля 2021, 17:29

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Источник: перечень государств с широким распространением COVID-19 по состоянию на 19 февраля с сайта Минздрава

Детали: В "красную" зону относятся страны с более высоким, чем в Украине (148,4), показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за последние две недели.

В эту зону вошла 71 страна (по сравнению с 80 в прошлый раз).  В первую десятку попали Черногория, Чехия, Израиль, Сан-Марино, Монако, Андорра, Сейшелы, Эстония, Словения, Сент-Люсия.

Для Украины "позеленели" Германия, Хорватия и Канада, которые раньше были "красными".

Справка: Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

 

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма – Данилов

фотоКацуба после разговора с Зеленским захотел вернуться в Украину

СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ К МЕДВЕДЧУКУ И МАРЧЕНКО

инфографикаВ рейтинге 3 партии существенно оторвались от остальных

инфографикаМоделирование второго тура: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается

Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет на полмиллиона – председатель НАПК

Все новости...
Минздрав
"Слуга народа" возьмется за отставку Степанова, если провалит вакцинацию – нардеп
Вакцины Pfizer поступят в Украину в феврале или в начале марта – ЮНИСЕФ
Мобильные бригады тренируют перед стартом прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca
Последние новости
18:41
Байден: США захищатимуть всіх союзників НАТО
18:38
СНБО хочет вернуть государству нефтепровод, который связывали с Медведчуком
18:31
Капитализация Bitcoin подошла к триллиону долларов, новый ценовой рекорд
18:27
В Раде готовят законопроект о запрете продажи лекарств детям
18:07
Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
18:06
Санкции против Медведчука ввели за финансирование терроризма – Данилов
18:03
фотоКацуба после разговора с Зеленским захотел вернуться в Украину
17:54
СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ К МЕДВЕДЧУКУ И МАРЧЕНКО
17:42
Госдеп США намекнул на сомнения в стремлении Грузии в НАТО из-за приговора лидеру оппозиции
17:37
Меньше половины украинцев одобряют закрытие каналов Медведчука
Все новости...