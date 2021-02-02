Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається, що до Нормандського формату можна долучити США, оскільки на це потрібна згода всіх учасників перемовин, а Росія буде проти.

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Що стосується повноцінної участі США у Нормандському форматі, то давайте пам’ятати, що є одна людина в цьому форматі, яку така участь точно не зробить щасливою – це президент Російської Федерації. А формат не розширюється бажаннями лише окремих учасників. Він може бути змінений лише консенсусом".

Деталі: Водночас міністр стверджує, що є всі підстави вважати, що США надалі будуть ще активніше підтримувати Україну.

"Ні для кого не буде секретом, що з 2014 року США брали активну участь у підтримці України проти російської агресії, і в спробах врегулювати конфлікт і на Донбасі, і в питанні незаконної окупації Криму. Тому я маю всі підстави відчувати і передбачати, що США будуть ще активнішими на цьому треку, але в якому саме форматі це буде відбуватись – це питання переговорів".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що новообраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією.

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