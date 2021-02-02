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Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату

Вівторок, 2 лютого 2021, 00:39
Глава МЗС сумнівається, що США доєднаються до Нормандського формату

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається, що до Нормандського формату можна долучити США, оскільки на це потрібна згода всіх учасників перемовин, а Росія буде проти. 

Джерело: Кулеба в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Що стосується повноцінної участі США у Нормандському форматі, то давайте пам’ятати, що є одна людина в цьому форматі, яку така участь точно не зробить щасливою – це президент Російської Федерації. А формат не розширюється бажаннями лише окремих учасників. Він може бути змінений лише консенсусом".

Деталі: Водночас міністр стверджує, що є всі підстави вважати, що США надалі будуть ще активніше підтримувати Україну.

"Ні для кого не буде секретом, що з 2014 року США брали активну участь у підтримці України проти російської агресії, і в спробах врегулювати конфлікт і на Донбасі, і в питанні незаконної окупації Криму. Тому я маю всі підстави відчувати і передбачати, що США будуть ще активнішими на цьому треку, але в якому саме форматі це буде відбуватись – це питання переговорів".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що новообраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією. 

Нагадаємо: 

  • Українська сторона прагла нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року. У річницю попередньої зустрічі, 9 грудня, джерело з оточення кремлівського куратора українського напрямку Дмитра Козака заявило, що найближчим часом такого саміту не буде, але Козак часто спілкується з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та колегами з Німеччини і Франції.
  • 9 грудня 2019 року у Парижі лідери "нормандської четвірки" мали тривалу зустріч та узгодили комюніке. Зокрема, сторони домовилися про обмін "всіх на всіх" до кінця року. Також Україна і РФ розблокували перемовини щодо транзиту газу.
  • Тоді ж у Єлисейському палаці відбулася двостороння зустріч президентів України та РФ. Менш як півгодини Зеленський і Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном. Щодо кордону вони не домовилися, але погодили новий обмін утримуваними особами.
  • Зеленський заявив, що йому цього замало, він хотів би вирішити більше проблем у "нормандському форматі".

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: нормандський форматКулеба Дмитро
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