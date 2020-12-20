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Байден міг би посилити перемовини у Нормандському форматі – глава держави

Неділя, 20 грудня 2020, 02:40
Байден міг би посилити перемовини у Нормандському форматі – глава держави

Президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало".

Деталі: На думку президента, Україна не впорається сама у відновленні Донбаса, бо для цього потрібні сильні компанії та технології. Саме США, вважає Зеленський, могли б допомогти у питаннях безпеки та грошей. 

"Ну й ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", – сказав президент. 

Що передувало: Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "важка" ситуація з виконанням паризьких домовленостей щодо Донбасу не дає країнам "нормандського формату" рухатися вперед.

Нагадаємо: 

  • Українська сторона прагла нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року. У річницю попередньої зустрічі, 9 грудня, джерело з оточення кремлівського куратора українського напрямку Дмитра Козака заявило, що найближчим часом такого саміту не буде, але Козак часто спілкується з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та колегами з Німеччини і Франції.
  • 9 грудня 2019 року у Парижі лідери "нормандської четвірки" мали тривалу зустріч та узгодили комюніке. Зокрема, сторони домовилися про обмін "всіх на всіх" до кінця року. Також Україна і РФ розблокували перемовини щодо транзиту газу.
  • Тоді ж у Єлисейському палаці відбулася двостороння зустріч президентів України та РФ. Менш як півгодини Зеленський і Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном. Щодо кордону вони не домовилися, але погодили новий обмін утримуваними особами.
  • Зеленський заявив, що йому цього замало, він хотів би вирішити більше проблем у "нормандському форматі".

Українська правда
Теми: Байденнормандський форматЗеленськийДонбас
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