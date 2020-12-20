Байден міг би посилити перемовини у Нормандському форматі – глава держави

Президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало".

Деталі: На думку президента, Україна не впорається сама у відновленні Донбаса, бо для цього потрібні сильні компанії та технології. Саме США, вважає Зеленський, могли б допомогти у питаннях безпеки та грошей.

"Ну й ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", – сказав президент.

Що передувало: Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "важка" ситуація з виконанням паризьких домовленостей щодо Донбасу не дає країнам "нормандського формату" рухатися вперед.

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