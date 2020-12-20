Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден міг би посилити перемовини у Нормандському форматі – глава держави

Неділя, 20 грудня 2020, 03:40

Президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського для The New York Times

Пряма мова: "Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би Президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало".

Деталі: На думку президента, Україна не впорається сама у відновленні Донбаса, бо для цього потрібні сильні компанії та технології. Саме США, вважає Зеленський, могли б допомогти у питаннях безпеки та грошей. 

"Ну й ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки на сьогодні – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу", – сказав президент. 

Що передувало: Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "важка" ситуація з виконанням паризьких домовленостей щодо Донбасу не дає країнам "нормандського формату" рухатися вперед.

Нагадаємо: 

  • Українська сторона прагла нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року. У річницю попередньої зустрічі, 9 грудня, джерело з оточення кремлівського куратора українського напрямку Дмитра Козака заявило, що найближчим часом такого саміту не буде, але Козак часто спілкується з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та колегами з Німеччини і Франції.
  • 9 грудня 2019 року у Парижі лідери "нормандської четвірки" мали тривалу зустріч та узгодили комюніке. Зокрема, сторони домовилися про обмін "всіх на всіх" до кінця року. Також Україна і РФ розблокували перемовини щодо транзиту газу.
  • Тоді ж у Єлисейському палаці відбулася двостороння зустріч президентів України та РФ. Менш як півгодини Зеленський і Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном. Щодо кордону вони не домовилися, але погодили новий обмін утримуваними особами.
  • Зеленський заявив, що йому цього замало, він хотів би вирішити більше проблем у "нормандському форматі".

Українська правда
Теми: Байденнормандський форматЗеленськийДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У США розслідують випадки алергії на вакцину Pfizer від коронавірусу

відео, фотоУ Києві засяяла головна ялинка країни

Епіфаній висловився про можливу легалізацію медичного канабісу

РФ посилила репресії в окупованому Криму – МЗС України

фотоСправа про розбещення маленьких дівчат: директору дитбудинку вручили підозру

Епіфаній про Різдво 25 грудня: Коли дозріє церква й народ, буде рішення

Усі новини...
Байден
Байден у понеділок публічно зробить щеплення від коронавірусу
Байден вперше прокоментував розслідування щодо свого сина
Байден вперше в історії США призначить в адміністрацію представницю корінних народів
Останні новини
04:26
Бійців Космічних військ США назвали "вартовими", але не Галактики
03:40
Байден міг би посилити перемовини у Нормандському форматі – глава держави
03:09
Прем’єр-міністр Ізраїлю першим в країні вакцинувався від COVID-19
02:30
Зеленський: Коломойський не може впливати на НБУ
01:49
Боротьби з олігархами недостатньо для подолання корупції – президент
01:18
Ми фактично закінчили реформу Генпрокуратури – Зеленський
00:46
"Велике будівництво": президент пояснив, чому дороги будують в пандемію
00:20
Зеленський відповів, чи готовий співпрацювати із партією Порошенка
23:48
Зеленський розповів про війну з суддями КСУ та майбутню судову реформу
23:03
відео, фотоЛіонель Мессі повторив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб
Усі новини...