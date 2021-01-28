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Янукович сприяв нарощенню в Україні російських військ, які потім окупували Крим – ОГП

Четвер, 28 січня 2021, 20:15

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу в державній зраді через підписання "Харківських угод".

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Підозрюваний 21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на суверенній території, під приводом отримання знижки на природний газ, підписав від держави угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

При цьому, угода, а також укладені контракти на її виконання між АТ "НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром", фактично не надавали жодного зниження ціни на природній газ. Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США. Крім цього саме зниження визнавалось зобов’язаннями України з державного боргу перед РФ, що погашаються.

За версією слідства, Росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім на його погашення, в тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала ЧФ РФ на території України".

Деталі: Внаслідок підписаних "Харківських угод" було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з країни.

Зазначається, що військовослужбовці  цього Чорноморського флоту у взаємодії з іншими підрозділами Збройних Сил РФ, які здійснили вторгнення на територію півострова Крим, окупували Крим.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЯнуковичРосіяокупаціяКрим


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