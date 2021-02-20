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Зеленський виступив за ухвалення закону про нацменшини

Субота, 20 лютого 2021, 02:04
Зеленський виступив за ухвалення закону про нацменшини

Президент Володимир Зеленський виступив за ухвалення закону про національні меншини.

Джерело: сайт Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Цей закон дасть права національним меншинам, але також захищатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську".

Деталі: Зазначається, що законопроєкт покликаний врегулювати питання самобутності та рівноправності національних меншин, захистити їх права. 

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, законопроєкт допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.

Що передувало: Угорський єврокомісар у справах сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем порушував питання про захист нацменшин.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Зеленський
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