Зеленский выступил за принятие закона о нацменьшинствах
Президент Владимир Зеленский выступил за принятие закона о национальных меньшинствах.
Источник: сайт Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский.
Детали: Отмечается, что законопроект призван урегулировать вопросы самобытности и равноправия национальных меньшинств, защитить их права.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
Что предшествовало: Венгерский еврокомиссар по делам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем поднимал вопрос о защите нацменьшинств.
Напомним:
- ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии и принять закон о национальных меньшинствах.
- К разработке закона о национальных меньшинствах Украина обязалась привлечь венгров Закарпатья.