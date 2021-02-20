Зеленский выступил за принятие закона о нацменьшинствах

Президент Владимир Зеленский выступил за принятие закона о национальных меньшинствах.

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский.

Детали: Отмечается, что законопроект призван урегулировать вопросы самобытности и равноправия национальных меньшинств, защитить их права.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, законопроект поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.

Что предшествовало: Венгерский еврокомиссар по делам соседства и расширения ЕС Оливер Варгеи на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем поднимал вопрос о защите нацменьшинств.

Напомним: