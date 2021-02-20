Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ – Україна при ООН

Тотальна примусова паспортизація в окупованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн українців, близько 400 тисяч наших громадян пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донбасу.

Джерело: Постійне представництво України при ООН у Facebook, цитуючи заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова

Деталі: Крім того, майже 14 тисяч українців вже загинули у війні. Учасниками бойових дій стали 400 тисяч українських громадян. Близько 3,5 млн мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію.

Чому це важливо: РФ використовує "автоматичне громадянство" для кримінального переслідування проукраїнських активістів, примусового призову місцевих до армії.

Здійснення соціальних, економічних, майнових та трудових прав залежить від наявності російського паспорта. Його відсутність могла стати причиною примусової депортації, заборони на в’їзд на територію Криму, переслідування проукраїнських активістів, у т.ч. журналістів, з боку окупаційної влади.

Читайте також: Back in the USSR. Як змінюється Крим під російською окупацією. Спецпроєкт

Нагадаємо: