Близько 2,5 млн кримчан примусово отримали паспорти РФ – Україна при ООН
Тотальна примусова паспортизація в окупованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн українців, близько 400 тисяч наших громадян пройшли примусову паспортизацію в тимчасово окупованих районах Донбасу.
Джерело: Постійне представництво України при ООН у Facebook, цитуючи заступника глави делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова
Деталі: Крім того, майже 14 тисяч українців вже загинули у війні. Учасниками бойових дій стали 400 тисяч українських громадян. Близько 3,5 млн мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію.
Чому це важливо: РФ використовує "автоматичне громадянство" для кримінального переслідування проукраїнських активістів, примусового призову місцевих до армії.
Здійснення соціальних, економічних, майнових та трудових прав залежить від наявності російського паспорта. Його відсутність могла стати причиною примусової депортації, заборони на в’їзд на територію Криму, переслідування проукраїнських активістів, у т.ч. журналістів, з боку окупаційної влади.
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Нагадаємо:
- Станом на 1 січня 2013 року в АРК та Севастополі проживало трохи більше 2 мільйонів громадян, всі вони автоматично були визнані окупаційною владою громадянами РФ. Процедура відмови була настільки складною, що нею змогли скористатись лише близько 3 тисяч осіб.
- 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Його помічник Владислав Сурков заявив, що рішення Путіна є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською".