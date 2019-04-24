Сурков про паспорти РФ в ОРДЛО: Це обов'язок перед російськомовними

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що рішення Володимира Путіна про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською".

Про це він заявив російському виданню ТАСС.

"Це обов'язок Росії перед людьми, які говорять і думають російською мовою, які зараз опинилися в дуже важкій ситуації через репресивні дій київського режиму. Україна відмовляється визнавати їх своїми громадянами, вводячи економічну блокаду, не допускаючи їх на вибори, застосовуючи проти них військову силу", - заявив він.

За його словами, рішення Путіна є "абсолютно справедливим і неминучим".

"Отримавши паспорти, люди будуть відчувати себе більш захищеними і вільними", - підкреслив помічник Путіна.

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