Сурков про паспорти РФ в ОРДЛО: Це обов'язок перед російськомовними
Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що рішення Володимира Путіна про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською".
Про це він заявив російському виданню ТАСС.
"Це обов'язок Росії перед людьми, які говорять і думають російською мовою, які зараз опинилися в дуже важкій ситуації через репресивні дій київського режиму. Україна відмовляється визнавати їх своїми громадянами, вводячи економічну блокаду, не допускаючи їх на вибори, застосовуючи проти них військову силу", - заявив він.
За його словами, рішення Путіна є "абсолютно справедливим і неминучим".
"Отримавши паспорти, люди будуть відчувати себе більш захищеними і вільними", - підкреслив помічник Путіна.
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- 17 квітня повідомлялося, що Кремль після президентських виборів в Україні планує роздавати російські паспорти в ОРДЛО.
- За словами джерела іншого російського РБК, планувалося, що жителі так званих"ДНР" і "ЛНР" зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п'яти років.
- Джерело також повідомило, що основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.
- У РФ заявили, що станом на 1 січня 2019 року нарахували 2,28 млн осіб на окупованій території Донецької області і 1,45 - в Луганській області.
- Верховна Рада планує 25 квітня розглянути закон про мову.
- Раніше переможець 2 туру виборів президента Володимир Зеленський заявляв, що воліє дізнатися думку громадян щодо мовного питання і виступає за збереження мовлення російською на телебаченні.
- У лютому Верховна Рада почала розглядати у другому читанні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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