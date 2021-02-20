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На Прикарпатті через спалах COVID-19 розгортають блокпости

Субота, 20 лютого 2021, 11:41
На Прикарпатті через спалах COVID-19 розгортають блокпости

В Івано-Франківській області через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області.

Джерело: протокол позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого, "Укрінформ"

Дослівно: "Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання – спрямувати їх до закладу охорони здоров’я".

Деталі: На території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі: в Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч" та у селі Черніїв.

 

У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Нагадаємо: Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Івано-ФранківськкоронавірусІвано-Франківська областьCovid-2019
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