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На Прикарпатті через спалах COVID-19 розгортають блокпости

Субота, 20 лютого 2021, 12:41

В Івано-Франківській області через зростання захворюваності на COVID-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області.

Джерело: протокол позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого, "Укрінформ"

Дослівно: "Утворити на в’їздах та виїздах з окремих населених пунктів області карантинні пункти (пости) для обмеження поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Встановити особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі виявлення ознак захворювання – спрямувати їх до закладу охорони здоров’я".

Деталі: На території області працюватимуть 16 карантинних пунктів, з яких 5 – у цілодобовому режимі: в Івано-Франківську – на автошляху Н-10, біля АЗС, на автошляху Н-09 біля ресторану "Лелеч" та у селі Черніїв.

У Надвірнянському районі блокпости виставляють у селищі Делятин та у селі Яблуниця на дорозі Н-09.

Українська правда
Теми: Івано-ФранківськкоронавірусІвано-Франківська областьCovid-2019


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