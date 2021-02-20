На Прикарпатье из-за вспышки COVID-19 разворачивают блокпосты

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.

Источник: протокол внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля, "Укринформ"

Дословно: "Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения".

Детали: На территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых 5 в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана "Лелеч" и в селе Черниев.

В Надвирнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.