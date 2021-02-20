Затриманому командиру луганських бойовиків суд призначив заставу

Слідчий суддя Приморського районного суду Одеси обрав запобіжний захід у вигляді арешту для затриманого командира розвідувально-диверсійної групи російських бойовиків і призначив йому заставу в розмірі 2 мільйонів 88 тисяч гривень.

Джерело: Думская

Деталі: 16 лютого Служба безпеки України повідомила про затримання бойовика з ОРЛО. Силовики відзначали, що зловмисник прибув на підконтрольну Україні територію для ведення розвідувальної діяльності.

За даними слідства, затриманий - уродженець Луганської області. У 2014 році брав участь у захопленні місцевого обласного управління СБУ і забезпечував його "охорону". Згодом продовжив терористичну діяльність, брав участь в бойових діях проти Збройних сил України в складі так званого "3-го станично-луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи.

Джерела Думськой повідомляють, що затриманий - раніше судимий Павло Глущенко, що відбував покарання в Луганській області.

Павло Глущенко

В ході судового засідання прокуратура і слідчий СБУ вимагали для Глущенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а суддя Лілія Єршова задовольнила її частково, призначивши заставу в розмірі 2 мільйонів 88 тисяч гривень або тримання під вартою строком на 60 днів.

Передісторія: За словами співрозмовника в прокуратурі, 21.09.2020 року підозрюваний, перебуваючи в Києві, вийшов на зв'язок з так званим депутатом "Народної ради Луганської народної республіки" і колишнім членом "МГБ ЛНР".

В ході розмови Глущенко повідомив, що найближчим часом він збирається в зону ООС - в місто Покровск Донецької області. Співрозмовник запропонував зібрати інформацію про розміщення позицій, блокпостів, підрозділів ЗСУ з обов'язковою фото-відео фіксацією бронетехніки, засобів ураження, зброї і за це запропонував 1200 доларів з попередніми авансом в 600 доларів.

Глущенко прибув у Покровск і виконав завдання - зробив шість фотознімків блокпоста і його інфраструктури, особового складу, бронетехніки, зброї та адміністративного приміщення.

Після затримання контррозвідкою СБУ Глущенко повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).