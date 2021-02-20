Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержанному командиру луганских боевиков суд назначил залог

Суббота, 20 февраля 2021, 15:25
Задержанному командиру луганских боевиков суд назначил залог

Следственный судья Приморского районного суда Одессы избрал меру пресечения в виде ареста для задержанного командира разведывательно-диверсионной группы российских боевиков и назначил ему залог в размере 2 миллиона 88 тысяч гривен.

Источник: Думская

Детали: 16 февраля Служба Безопасности Украины сообщила о задержании боевика из ОРЛО. Силовики отмечали, что злоумышленник прибыл на подконтрольную Украине территорию для ведения разведывательной деятельности.

По данным следствия, задержанный — уроженец Луганской области. В 2014 году принимал участие в захвате местного областного управления СБУ и обеспечивал его "охрану". В дальнейшем продолжил террористическую деятельность, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе так называемого "3-го станично-луганского батальона ПДВ ДШБ" как командир разведывательно-диверсионной группы.

Источники Думской сообщают, что задержанный - ранее судимый и отбывавший наказание в Луганской области Павел Глущенко.

Павел Глущенко
Павел Глущенко

В ходе судебного заседания прокуратура и следователь СБУ требовали для Глущенко меры пресечения в виде содержания под стражей, а судья Лилия Ершова удовлетворила ее частично, назначив залог в размере 2 миллионов 88 тысяч гривен или содержание под стражей сроком на 60 дней.

Предыстория: По словам собеседника в прокуратуре, 21.09.2020 года подозреваемый, находясь в Киеве, вышел на связь с так называемым депутатом "Народного совета Луганской народной республики" и бывшим членом "МГБ ЛНР".

В ходе разговора Глущенко сообщил, что в ближайшее время он собирается в зону ООС - в город Покровск Донецкой области. Собеседник предложил собрать информацию о размещении позиций, блокпостов, подразделений ВСУ с обязательной фото-видео фиксацией бронетехники, средств поражения, оружия и за это предложил 1200 долларов с предварительным авансом в 600 долларов.

Глущенко прибыл в Покровск и выполнил задание — сделал шесть фотоснимков блокпоста и его инфраструктуры, личного состава, бронетехники, оружия и административного помещения.

После задержания контрразведкой СБУ Глущенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОсудтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: