У МОЗ кажуть, що вже мають чіткий план щеплення українців проти Covid

Міністерство охорони здоров'я спільно з регіональними координаторами провело нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики вакцин проти коронавірусу.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Деталі: За словами Ляшка, відомство організаційно готове до прибуття будь якого типу та кількості вакцин. Він зазначив, що 20 лютого був проведений окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів.

Пряма мова: "Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня.

Завтра відвідаю одну з областей - Чернігівську, щоб наочно переконатись у готовності складу, мобільної бригади та лікарні, працівників якої будуть вакцинувати першими.

Мобільні бригади вже знають, яка кількість вакцин у який заклад охорони здоров'я їм потрібна буде для проведення щеплення всіх охочих у даній лікарні".

Додатково: Дані про вакцинацію громадян вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я і на підставі цієї інформації НСЗУ оплачуватиме надані медзакладами послуги. При цьому Національна служба здоров’я України буде укладати договори із чітко визначеними медзакладами, які відповідають всім вимогам для проведення вакцинації від COVID-19.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Нагадаємо: Вакцинація проти коронавірусу в Україні мала початись 15 лютого. Проте 14 лютого виявилось, що поставки вакцин, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, "трішечки затримуються".

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав, що вакцину AstraZeneca від коронавірусу доставлять в Україну "найближчим часом", проте конкретних дат не назвав.