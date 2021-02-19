Ляшко сказав, що СOVID-вакцина буде "найближчим часом", але дату не назвав

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав, що вакцину AstraZeneca від коронавірусу доставлять в Україну "найближчим часом", проте конкретних дат не назвав.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Дату я зараз не скажу, поки чітко вона не буде завантажена в літак і літак не вилетить і не скажуть, що літак прилітає. Але чітко скажу: якщо літак прилітає до 16:00 дня Х, то з наступного дня машини виїжджають у 25 обласних центрів, шість із них отримають вакцину в перший день, 19 – на наступний день".

Деталі: Головний санітарний лікар запевнив, що вакцина буде безпечною та ефективною. "Іншу вакцину в Україну не завезуть. Дозволять її використовувати тільки після того, як вона буде зареєстрована в Україні, матиме українську інструкцію і буде дозволена вітчизняним регулятором до запуску і до вакцинації", – сказав він.

AstraZeneca, стверджує Ляшко, надійде до України "найближчим часом". Посадовець також розповів, що разом із вакциною доставлять шприци та бокси для їх утилізації.

Зазначимо, що наразі жодна із вакцин в Україні не зареєстрована, а лише тільки перебуває на цьому етапі. Водночас, міністр охорони здоров’я Максим Степанов напередодні полетів в Індію, де хоче проконтролювати відправку першої партії препарату. Ще раніше він пообіцяв, що вакцина буде в Україні до кінця тижня. Відкритим залишається питання, яким чином до України привезуть вакцину, яка поки не має офіційної реєстрації.

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Що передувало: У Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я подали заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

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