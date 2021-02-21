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COVID-19: від початку пандемії в світі вже зареєстровано 111 мільйонів заражень

Неділя, 21 лютого 2021, 01:02
COVID-19: від початку пандемії в світі вже зареєстровано 111 мільйонів заражень

Станом на 20 лютого в світі зареєстровано 111 мільйонів випадків зараження COVID-19, понад 86 мільйонів з який вже не активні.

Джерело: сайт Worldometers

Деталі: Наразі всього в світі діагностовано 111 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 86 мільйонів хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 471 218 смертей від COVID-19. Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйонів людей.

У світі за останню добу підтверджено 361 191 нових випадків зараження коронавируса, зокрема 129 233 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Італія та Чехія. Україна зараз на 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 16-му місці.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший. 

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. 

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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