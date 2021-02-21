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В Украине 4,5 тысячи новых заражений коронавирусом, 58 человек умерли

Воскресенье, 21 февраля 2021, 08:26

В течение субботы, 20 февраля, в стране обнаружили 4489 новых случаев коронавирусной болезни, 58 зараженных умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди 4489 новых больных 323 ребенка и 133 медработника.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2445 человек.

Выздоровели 1557 человек.

Прямая речь: "Совершено тестирований за сутки - 27188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях".

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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