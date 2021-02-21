В Украине 4,5 тысячи новых заражений коронавирусом, 58 человек умерли
Воскресенье, 21 февраля 2021, 08:26
В течение субботы, 20 февраля, в стране обнаружили 4489 новых случаев коронавирусной болезни, 58 зараженных умерли.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: Среди 4489 новых больных 323 ребенка и 133 медработника.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2445 человек.
Выздоровели 1557 человек.
Прямая речь: "Совершено тестирований за сутки - 27188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях".
Украинская правда