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В Украине 4,5 тысячи новых заражений коронавирусом, 58 человек умерли

Воскресенье, 21 февраля 2021, 07:26
В Украине 4,5 тысячи новых заражений коронавирусом, 58 человек умерли

В течение субботы, 20 февраля, в стране обнаружили 4489 новых случаев коронавирусной болезни, 58 зараженных умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди 4489 новых больных 323 ребенка и 133 медработника.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2445 человек.

Выздоровели 1557 человек.

Прямая речь: "Совершено тестирований за сутки - 27188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875). За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях".

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: В течение 19 февраля в Украине было зафиксировано 6295 новых случаев заболевания COVID-19, 73 человека умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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