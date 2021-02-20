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В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19

Субота, 20 лютого 2021, 07:19
В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19

Станом на 20 лютого в Україні зафіксовано 6 295 нових випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

Госпіталізували за минулу добу 2 225 осіб; летальних випадків – 73; одужало – 4 539 осіб.

За добу 19 лютого було здійснено тестувань – 67 017 (методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 299 967 осіб; одужало – 1 144 516 осіб; летальних випадків – 25 045; проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Дані щодо COVID-19 з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Нагадаємо: Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019УкраїнаСтепановМОЗ
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