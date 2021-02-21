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Після масової вакцинації кількість заражень Covid в Ізраїлі різко впала

Неділя, 21 лютого 2021, 09:35

Ізраїльські медики виявили, що ризик зараження COVID-19 знизився на 95,8% серед людей, які отримали дві вакцини Pfizer.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю

Деталі: При цьому ефективність вакцини у профілактиці лихоманки або проблем з диханням склала 98%, у запобіганні госпіталізаціям та смерті - 98,9%.

Висновки базуються на даних, зібраних на національному рівні про ізраїльтян, які отримали другу дозу вакцини принаймні за два тижні до оцінки результатів. Близько 1,7 мільйона ізраїльтян були двічі щеплені до 30 січня, завдяки чому інформацію про них змогли включити у масове дослідження ефективності препарату від Pfizer.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив у суботу, що очікує, що 95% ізраїльтян віком від 50 років будуть вакциновані протягом найближчих двох тижнів.

Попередні медичні звіти також вказували на дієвість вакцинації, що спонукало Ізраїль зняти обмеження в економіці після тижнів жорсткого карантину.

Завдяки спаду захворюваності у неділю, 21 лютого, школам та багатьом магазинам дозволили відновити роботу.

Міністерство охорони здоров’я країни також запровадило індивідуальний мобільний додаток "Зелена перепустка", який містить дані з особистої медичної картки громадянина. Завдяки такому додатку особи, що були щеплені двома дозами вакцини проти Covid, або вже перехворіли й мають імунітет від вірусу, отримали право зупиняються в готелях або відвідувати культурні та спортивні масові заходи.

Нагадаємо: Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого – на початку березня.

Теми: вакцинаціякоронавірусІзраїль


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