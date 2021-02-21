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Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі

Неділя, 21 лютого 2021, 11:17
Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі

Україна разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо репресій проти журналістів у Білорусі.

Міністри висловили обурення подіями в Республіці Білорусь, де "владні інституції продовжують утиски та репресії проти журналістів", - сказано в заяві.

"Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Республіці Білорусь відкрито порушує ці базові принципи", - заявили Кулеба і Ткаченко.

Міністри підкреслили, що Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ. 

"Особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір  Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації", - додається у заяві.

Нагадаємо, 18 лютого  у Білорусі двох журналісток "Белсату" засудили до двох років позбавлення волі за те, що вони вели стрім розгону мітингу.

Євросоюз раніше закликав білоруську владу скасувати вирок двом журналісткам та засудив атаки проти медіа в Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІБілорусьУкраїна
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