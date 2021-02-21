Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі

Неділя, 21 лютого 2021, 12:17

Україна разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо репресій проти журналістів у Білорусі.

Міністри висловили обурення подіями в Республіці Білорусь, де "владні інституції продовжують утиски та репресії проти журналістів", - сказано в заяві.

"Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Республіці Білорусь відкрито порушує ці базові принципи", - заявили Кулеба і Ткаченко.

Міністри підкреслили, що Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ. 

"Особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір  Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації", - додається у заяві.

Нагадаємо, 18 лютого  у Білорусі двох журналісток "Белсату" засудили до двох років позбавлення волі за те, що вони вели стрім розгону мітингу.

Євросоюз раніше закликав білоруську владу скасувати вирок двом журналісткам та засудив атаки проти медіа в Білорусі.

Теми: ЗМІБілорусьУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

СБУ хотіло меншого санкційного тиску на Медведчука – ЗМІ

Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі

Інвестор з Молдови позивається проти України, бо отримав розікрадений завод

Після масової вакцинації кількість заражень Covid в Ізраїлі різко впала

В Україні 4,5 тисячі нових заражень коронавірусом, 58 людей померли

Збройні формування РФ обстріляли свої позиції й вбили бойовика – Хомчак

Усі новини...
ЗМІ
У Білорусі двом журналісткам дали 2 роки колонії за стрім розгону мітингу
Судилище над білоруськими журналістками: обвинувачення просить 2 роки колонії
ЄС закликав Китай відмовитися від заборони ВВС
Останні новини
13:58
фотоРозграбовані магазини і сутички з поліцією: у Барселоні бунти через ув’язнення репера
13:56
Ізраїль через шантаж змушений купити Sputnik V у Росії – NYT
13:21
ЄС перед ключовою зустріччю щодо нових санкцій нагадує РФ про вимогу ЄСПЛ
13:11
УЗ планує повернути п'ятиденний робочий тиждень для всіх співробітників
12:54
СБУ хотіло меншого санкційного тиску на Медведчука – ЗМІ
12:17
Україна засудила репресії проти журналістів у Білорусі
11:57
видео, фотоУ М'янмі протестувальників розстріляли бойовими кулями
11:48
США видали Німеччині 95-річного ексохоронця нацистського концтабору
11:30
Ватикан на тлі скандалів проводить ревізію своїх активів вартістю в мільярди євро – AFP
10:30
Інвестор з Молдови позивається проти України, бо отримав розікрадений завод
Усі новини...