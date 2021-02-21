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Украина осудила репрессии против журналистов в Беларуси

Воскресенье, 21 февраля 2021, 12:17

Украина вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Дмитря Кулебы и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о репрессиях против журналистов в Беларуси.

Министры выразили возмущение событиями в Республике Беларусь, где "властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов", - сказано в заявлении.

"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - заявили Кулеба и Ткаченко.

Министры подчеркнули, что Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ.

"Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации", - добавляется в заявлении.

Напомним, 18 февраля в Беларуси двух журналисток "Белсата" приговорили к двум годам лишения свободы за то, что они вели стрим разгона митинга.

Евросоюз ранее призвал белорусские власти отменить приговор двум журналисткам и осудил атаки против медиа в Беларуси.

Темы: СМИБеларусьУкраина


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