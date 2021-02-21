Ізраїль через шантаж змушений купити Sputnik V у Росії – NYT

Ізраїльська влада погодилася таємно закупити російський препарат "Спутник V", який розробники називають вакциною проти коронавірусу. Цього зажадали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.

Джерело: The New York Times з посиланням на чиновника, знайомого зі змістом переговорів про визволення ізраїльтянки

Деталі: На цьому тижні молоду ізраїльтянку звільнили з-під варти в Сирії після арешту за незаконний перехід до Сирії. Офіційно повідомлялося, що Сирія її відпустила в рамках обміну полоненими. Уряд Ізраїлю оголосив, що в обмін на її свободу були звільнені двоє сирійських пастухів, захоплених ізраїльтянами.

При цьому видання The New York Times дізналося, що під час укладання угоди між двома ворогуючими державами, що ніколи не мали дипломатичних відносин, був погоджений ще один пункт: Ізраїль погодився купити неназвану кількість доз російського препарату Sputnik V для Сирії.

Згідно угоди, Ізраїль заплатить Росії за відправку "Спутника V" режиму президента Сирії Башара Асада.

Таким чином Ізраїль погодився профінансувати поставку російських вакцин проти Covid-19 для Дамаска, і це було зроблено, аби забезпечити звільнення жінки, яку утримували в Сирії.

Важливо: В Ізраїлі триває успішна кампанія з вакцинації проти Covid-19. Влада використовує для щеплення громадян вакцину Pfizer, що пройшла необхідні етапи клінічних випробувань і вже довела свою ефективність у боротьбі з вірусом.

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