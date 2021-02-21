Израиль из-за шантажа вынужден купить Sputnik V у России – NYT

Израильские власти согласились тайно закупить российский препарат "Спутник V", который разработчики называют вакциной против коронавируса. Этого потребовали сирийцы, удерживающие гражданку Израиля.

Источник: The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с деталями переговоров об освобождении израильтянки

Детали: На этой неделе молодая израильтянка была освобождена из-под стражи в Сирии после ареста за незаконный переход в Сирию. Официально сообщалось, что Сирия ее отпустила в рамках обмена пленными. Правительство Израиля объявило, что взамен на ее свободу были освобождены двое сирийских пастухов, захваченных израильтянами.

При этом издание The New York Times узнало, во время заключения сделки между двумя враждующими государствами, никогда не имевшими дипломатических отношений, был оговорен еще один пункт: Израиль согласился купить неназванное количество доз российского препарата Sputnik V для Сирии.

Согласно сделке, Израиль заплатит России за отправку Sputnik V режиму президента Сирии Башара Асада.

Таким образом Израиль согласился профинансировать поставку российских вакцин против Covid-19 для Дамаска, чтобы обеспечить освобождение женщины, которую удерживали в Сирии.

Важно: В Израиле продолжается успешная кампания по вакцинации против Covid-19. Власти используют для прививки граждан вакцину Pfizer, которая прошла необходимые этапы клинических испытаний и уже доказала свою эффективность в борьбе с вирусом.

Напомним: