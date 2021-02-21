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"Шахтар" у Києві легко здолав "Рух"

Неділя, 21 лютого 2021, 17:57
Шахтар у Києві легко здолав Рух

Донецький "Шахтар" у матчі 15 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 2:0 здолав "Рух" з Винників.

Матч пройшов у неділю 21 лютого на НСК "Олімпійський" у Києві.

Перший момент в цій грі був за гостями. На восьмій хвилині удар Миколи Кухаревича з метрів десяти був неточним. За хвилину "гірники" повели в рахунку. Тете увійшов у штрафний майданчик, обіграв воротаря "Руху" Олександра Бандуру і забивав вже у порожні ворота - 1:0. У перші 45-ть хвилин "Рух" мав ще один момент, щоб пробити ворота донеччан. Знову Кухаревич з вигідної позиції пробив повз ворота донецької команди.

На 43-й хвилині Тете міг оформити дубль, але не влучив по воротах з метрів 15-ти. У другому таймі знову була некваплива гра від обох команд з мінімальною кількістю моментів біля воріт обох команд.

На 60-й хвилині головний арбітр гри Микола Балакін призначає пенальті за фол на Вітао у штрафному "Руху". Спочатку Балакін не вбачив у падінні бразильця порушення, але після перегляду ВАР вказав на 11-ти метрів. З пенальті Майкон пробив без шансів для воротаря "Руху" - 2:0.

Ближче до завершення поєдинку "Шахтар" міг забити і третій гол. Спочатку удар Манора Соломона відбив Бандура, а на добивання Марлос пробив вище воріт. Вже в доданий арбітром час рефері після перегляду ВАР вилучає воротаря "Руху" Бандуру, який вже за межами штрафного майданчика грубо зіграв проти Віктора Корнієнка.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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