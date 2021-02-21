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Екскерівника "християнського товариства" судитимуть за зґвалтування дітей

Неділя, 21 лютого 2021, 18:41
Екскерівника християнського товариства судитимуть за зґвалтування дітей
Роман Московченко, фото з соцмереж

У Львові до суду скерували обвинувальний акт відносно 47-річного львів’янина, екскерівника одного з офіційно незареєстрованих молодіжних християнських товариств, за розбещення та зґвалтування неповнолітніх дівчат.

Джерело: hromadske з посиланням на прокуратуру Львівської області

Деталі: Як з’ясувало видання з офіційних судових реєстрів, обвинуваченим є львів’янин Роман Московченко, який очолював офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство "Діти Христа".

Відносно нього наразі відкрито 11 кримінальних проваджень, яке налічує 147 епізодів за фактом статевих злочинів, скоєних з 2005 року щодо шести дівчат віком від 11 до 14 років.

Московченку інкримінують розбещення, зґвалтування неповнолітніх та сексуальний контакт з особою, яка не досягла повноліття. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

 
фото з соцмереж

За даними слідства, Московченко з 2003 по 2018 роки працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії" у Львові. Від керівництва закладу він отримав дозвіл на проведення в приміщенні зібрань МХТ "Діти Христа". Там, а також у приміщенні, що належить храму "Святого Архистратига Михаїла", він, за даними слідства, нібито і вчиняв злочини проти неповнолітніх.

Згідно з матеріалами справи, він доторкався пальцями до статевих органів малолітніх дівчат, а також "оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх".

За даними слідства, чоловік також ґвалтував неповнолітніх дівчат. Такі дії відбувались нібито під приводом покарання за погану поведінку дітей або як відшкодування за понесені витрати на них. Адже серед потерпілих були як діти з повних сімей, так і діти-сироти та позбавлені батьківської опіки.

Християнське товариство, яке очолював Московченко, відповідно до інформації в соцмережах, займалось організацією християнських дитячих таборів, проведенням лекцій для дітей на релігійну тематику, відвідувало з подарунками та виступами інтернати та дитячі будинки.

За місцем проживання підозрюваного слідчі виявили й вилучили цифрові носії інформації з фото та відео. Вони, стверджує слідство, нібито вказують на вчинення підозрюваним дій сексуального характеру щодо неповнолітніх.

Також про факт розбещення та зґвалтування розповіли шестеро потерпілих дівчат, які на той час були неповнолітніми. Серед них — діти-сироти, позбавлені батьківської опіки та діти з повних сімей.

У прокуратурі Львівщини hromadske повідомили, що під час досудового розслідування була проведена психолого-психіатрична експертиза, яка встановила осудність обвинуваченого.

Сам Московченко наразі не визнає інкриміновані йому злочини. Його адвокатка Ганна Худоба розповіла hromadske, що справа не є однозначною і строки давності інкримінованих злочинів минули. Також вона наполягає на повторній психолого-психіатричній експертизі для підзахисного. За її словами, підозрюваний неодноразово намагався скоїти самогубство під час досудового розслідування.

Пряма мова адвоката: "Осудність встановлена станом на жовтень минулого року. Але наразі в нього дуже серйозні розлади, і він не те що потребує, а вимагає лікування, негайного втручання психіатра. Він став овочем. І про це відомо правоохоронним органам".

Що передувало: 24 вересня 2020 року поліція Львівщини повідомляла, що слідчі повідомили про підозру 46-річному львів'янину, причетному до 11 випадків розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат. На той час він був керівником одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівдітисуд
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