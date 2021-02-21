Экс-руководителя "христианского общества" будут судить за изнасилование детей

Во Львове в суд направили обвинительное заключение в отношении 47-летнего львовянина, экс-руководителя одного из официально незарегистрированных молодежных христианских обществ, за развращение и изнасилование несовершеннолетних девочек.

Источник: hromadske со ссылкой на прокуратуру Львовской области

Детали: Как выяснило издание из официальных судебных реестров, обвиняемым является львовянин Роман Московченко, который возглавлял официально не зарегистрированное Молодежно-христианское общество "Дети Христа".

В отношении него открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Московченко инкриминируют развращение, изнасилование несовершеннолетних и сексуальный контакт с лицом, не достигшим совершеннолетия. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

фото из соцсетей

По данным следствия, Московченко с 2003 по 2018 годы работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии" во Львове. От руководства заведения он получил разрешение на проведение в помещении собраний МХТ "Дети Христа". Там, а также в помещении, принадлежащем храма "Святого Архистратига Михаила", он, по данным следствия, якобы и совершал преступления против несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, он прикасался пальцами к половым органам малолетних девочек, а также "обнажал свой половой орган и касался ним обнаженных частей тела малолетних".

По данным следствия, мужчина также насиловал несовершеннолетних девушек. Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения за понесенные расходы на них. Ведь среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.

Христианское общество, которое возглавлял Московченко, согласно информации в соцсетях, занималось организацией христианских детских лагерей, проведением лекций для детей на религиозную тематику, посещало с подарками и выступлениями интернаты и детские дома.

По месту жительства подозреваемого следователи обнаружили и изъяли цифровые носители информации с фото и видео. Они, утверждает следствие, якобы указывают на совершение подозреваемым действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Также о факте развращения и изнасилования рассказали шестеро пострадавших девушек, которые в то время были несовершеннолетними. Среди них - дети-сироты, лишенные родительской опеки и дети из полных семей.

В прокуратуре Львовской области hromadske сообщили, что во время досудебного расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила вменяемость обвиняемого.

Сам Московченко не признает инкриминируемые ему преступления. Его адвокат Анна Худоба рассказала hromadske, что дело не является однозначным и сроки давности инкриминируемых преступлений прошли. Также она настаивает на повторной психолого-психиатрической экспертизе для подзащитного. По ее словам, подозреваемый неоднократно пытался совершить самоубийство во время досудебного расследования.

Прямая речь адвоката: "Вменяемость установлена ​​по состоянию на октябрь прошлого года. Но сейчас у него очень серьезные расстройства, и он не только нуждается, а требует лечения, немедленного вмешательства психиатра. Он стал овощем. И об этом известно правоохранительным органам".

Что предшествовало: 24 сентября 2020 года полиция Львовской области сообщала, что следователи сообщили о подозрении 46-летнему львовянину, причастному к 11 случаям совращении и изнасиловании малолетних девочек. На то время он был руководителем одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.