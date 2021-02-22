Шмигаль вимагає пояснень від віцепрем'єра щодо фото з Кадировим

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль чекає пояснень від віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського щодо фото поруч із підконтрольним Кремлю главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Джерело: Facebook Шмигаля

Пряма мова: "Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення".

Деталі: Прем'єр-міністр опублікував відповідне фото. Перед цим у деяких ЗМІ з’явилася інформація, що Уруський опинився на одному кадрі з Кадировим в Абу-Дабі, куди напередодні поїхав на виставку IDEX-2021.

У повідомленні місцевої агенції Emirates News Agency є зокрема абзац про те, що на церемонії відкриття виставки до спадкоємного принца Абу-Дабі шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна приєднався президент Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, президент Татарстану Рустам Мінніханов, віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський та генерал Мохамед Хамдан Дагло.

UPD: Сам же віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що на військово-технічній виставці в ОАЕ не мав особистих контактів із ставлеником Кремля Рамзаном Кадировим, але й "шарахатися" від представників країни-агресора не має наміру.

Регламент роботи Кабінету міністрів передбачає прямий урядовий телефонний контакт очільника уряду з віцепрем'єром. Водночас українські чиновники віддають перевагу з'ясуванню спірних ситуацій у соцмережах

Нагадаємо: Ставленик Кремля у Чечні Рамзан Кадиров отримує підтримку з Москви і має свободу рук для управління цією республікою як особистою вотчиною в обмін на відданість президенту РФ Володимиру Путіну.