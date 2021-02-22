Уруський пояснив, як опинився поруч із Кадировим

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляє, що на військово-технічній виставці в ОАЕ не мав особистих контактів із ставлеником Кремля Рамзаном Кадировим, але й "шарахатися" від представників країни-агресора не має наміру.

Джерело: Уруський у Facebook

Деталі: Після того, як очільник уряду Денис Шмигаль у соцмережі оприлюднив фото Уруського поруч із Кадировим і вимагав пояснень, Уруський написав відповідний пост.

За його словами, на фото - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, у якій він бере участь як глава української урядової делегації.

Уруський вказує, що рзміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку.

За словами віцепрем’єра, українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

Пряма мова: "Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Р. Кадиров.

Також не вважаю можливим "шарахатися" від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони".

Що передувало: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль через соцмережу звернувся до віцепрем’єра з вимогою пояснень через фото з Кадировим.

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вже розкритикував очільника уряду, мовляв, за поспішну критику. За словами Качури, Уруський "навіть не вітався з Кадировим", як свідчить оприлюднене відео.

Регламент роботи Кабінету міністрів передбачає прямий урядовий телефонний контакт очільника уряду з віцепрем'єром. Водночас українські чиновники віддають перевагу з'ясуванню спірних ситуацій у соцмережах.

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