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Уруський пояснив, як опинився поруч із Кадировим

Понеділок, 22 лютого 2021, 12:00
Уруський пояснив, як опинився поруч із Кадировим

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляє, що на військово-технічній виставці в ОАЕ не мав особистих контактів із ставлеником Кремля Рамзаном Кадировим, але й "шарахатися" від представників країни-агресора не має наміру.

Джерело: Уруський у Facebook

Деталі: Після того, як очільник уряду Денис Шмигаль у соцмережі оприлюднив фото Уруського поруч із Кадировим і вимагав пояснень, Уруський написав відповідний пост.

За його словами, на фото - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, у якій він бере участь як глава української урядової делегації.

Уруський вказує, що рзміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку.

За словами віцепрем’єра, українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

Пряма мова: "Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Р. Кадиров.

Також не вважаю можливим "шарахатися" від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони".

Що передувало: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль через соцмережу звернувся до віцепрем’єра з вимогою пояснень через фото з Кадировим. 

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вже розкритикував очільника уряду, мовляв, за поспішну критику. За словами Качури, Уруський "навіть не вітався з Кадировим", як свідчить оприлюднене відео.

Регламент роботи Кабінету міністрів передбачає прямий урядовий телефонний контакт очільника уряду з віцепрем'єром. Водночас українські чиновники віддають перевагу з'ясуванню спірних ситуацій у соцмережах.

Передісторія:

  • Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості у липні 2020 року. Його пов'язують із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
  • До призначення Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету міністрів. У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України, до того був першим заступником міністра промислової політики.
  • Восени 2020 року виникла конфліктна ситуація між відомством Уруського та концерном "Укроборонпром". В "Укроборонпромі" заявили, що стурбовані згортанням реформи оборонно-промислового комплексу України та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
  • В Мінстратегпромі заявили, що здивовані "демаршем" керівництва "Укроборонпрому" і "спробою позиціонуватися, як ексклюзивний "політичний гравець", який має виключне право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку стратегічної галузі та надавати оцінку органам держвлади".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівКадиров
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