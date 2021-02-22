Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Уруський пояснив, як опинився поруч із Кадировим

Понеділок, 22 лютого 2021, 13:00

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляє, що на військово-технічній виставці в ОАЕ не мав особистих контактів із ставлеником Кремля Рамзаном Кадировим, але й "шарахатися" від представників країни-агресора не має наміру.

Джерело: Уруський у Facebook

Деталі: Після того, як очільник уряду Денис Шмигаль у соцмережі оприлюднив фото Уруського поруч із Кадировим і вимагав пояснень, Уруський написав відповідний пост.

За його словами, на фото - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, у якій він бере участь як глава української урядової делегації.

Уруський вказує, що рзміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку.

За словами віцепрем’єра, українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

Пряма мова: "Водночас, хотів би додати, що я особисто під час, в ході та після церемонії не мав (і не збираюсь мати) жодних контактів з головою делегації РФ, яким є Р. Кадиров.

Також не вважаю можливим "шарахатися" від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони".

Що передувало: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль через соцмережу звернувся до віцепрем’єра з вимогою пояснень через фото з Кадировим. 

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вже розкритикував очільника уряду, мовляв, за поспішну критику. За словами Качури, Уруський "навіть не вітався з Кадировим", як свідчить оприлюднене відео.

Регламент роботи Кабінету міністрів передбачає прямий урядовий телефонний контакт очільника уряду з віцепрем'єром. Водночас українські чиновники віддають перевагу з'ясуванню спірних ситуацій у соцмережах.

Передісторія:

  • Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості у липні 2020 року. Його пов'язують із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
  • До призначення Уруський займав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудуванні. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України, Секретаріату Кабінету міністрів. У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України, до того був першим заступником міністра промислової політики.
  • Восени 2020 року виникла конфліктна ситуація між відомством Уруського та концерном "Укроборонпром". В "Укроборонпромі" заявили, що стурбовані згортанням реформи оборонно-промислового комплексу України та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
  • В Мінстратегпромі заявили, що здивовані "демаршем" керівництва "Укроборонпрому" і "спробою позиціонуватися, як ексклюзивний "політичний гравець", який має виключне право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку стратегічної галузі та надавати оцінку органам держвлади".

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівКадиров


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Українською, будь ласка": мовний омбудсмен жадає пояснень через інцидент на футболі

фото, оновленоПід Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи Приватбанку, хотів утекти - джерело

Підсанкційний "Спортмастер" каже, що продовжує працювати в Україні

Зеленський про Тупицького: "Крок за кроком позбудемося"

Уруський пояснив, як опинився поруч із Кадировим

В ОПУ очікують, що вакцина приїде в Україну у вівторок

Усі новини...
Кабінет міністрів
Covid-19: уряд занепокоєний зростанням кількості хворих ще у двох областях
Шмигаль вимагає пояснень від віцепрем'єра щодо фото з Кадировим
Кабмін прийняв постанову "заднім числом", яку мав би схвалити рік тому – КШЕ
Останні новини
16:25
Продаж спиртзаводу: Фонд держмайна відкидає звинувачення інвестора з Молдови в обмані
16:14
Суміш льоду і снігу впала з даху на жінку в Києві
16:11
РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів
16:10
В ОП назвали "Буковель" та "іноземних туристів" причиною спалаху COVID-19 на Прикарпатті
16:02
На Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення – Хомчак
15:50
ЄС рекомендує відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя до реформи - посол
15:44
Суддю Вовка вчетверте не змогли доставити до Антикорупційного суду
15:42
Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин
15:40
Глави МЗС країн ЄС досягли домовленості щодо санкцій проти РФ за арешт Навального
15:38
"Доступна іпотека під 7%": У Мінфіні розповіли про умови програми
Усі новини...