Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера относительно фото с Кадыровым

Премьер-министр Денис Шмыгаль ждет объяснений от вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского относительно фото рядом с подконтрольным Кремлю главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Источник: Facebook Шмыгаля

Прямая речь: "Жду от Олега Уруского срочного объяснения".

Детали: Премьер-министр опубликовал соответствующее фото. Перед этим в некоторых СМИ появилась информация, что Уруский оказался на одном кадре с Кадыровым в Абу-Даби, куда накануне уехал на выставку IDEX-2021.

В сообщении местного агентства Emirates News Agency есть в частности абзац о том, что на церемонии открытия выставки к наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну присоединился президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер-министр Украины Олег Уруский и генерал Мохамед Хамдан Дагло.

UPD: Сам же вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что на военно-технической выставке в ОАЭ не имел личных контактов со ставленником Кремля Рамзаном Кадыровым, но и "шарахаться" от представителей страны-агрессора не намерен.

Регламент работы Кабинета министров предусматривает прямой правительственный телефонный контакт главы правительства с вицепремьером. В то же время украинские чиновники предпочитают выяснять спорные ситуации в соцсетях.

Напомним: Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.