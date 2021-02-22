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Затримання фігуранта справи Приватбанку: у НАБУ розкрили деталі

Понеділок, 22 лютого 2021, 14:28
Затримання фігуранта справи Приватбанку: у НАБУ розкрили деталі

Затриманий в аеропорту "Бориспіль" експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко летів з України до Австрії. Його підозрюють у привласненні майна.

Джерело: Національне антикорупційне бюро у Telegram

Деталі: За даними відомства, генпрокурор погодила повідомлення про підозру Яценку у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

 

За інформацією правоохоронців, експосадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Проте керівник групи детективів та директор НАБУ звернулися до Державіаслужби з проханням посадити цей літак для "проведення невідкладних слідчих дій".

У НАБУ пообіцяли згодом надати більше інформації.

 

Передісторія: У понеділок в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, посадили літак, на якому летів експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Колишні топ-менеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.

На початку 2020 року Госсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Українська правда

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Теми: ПриватбанкНАБУ
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