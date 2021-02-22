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Під Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи Приватбанку, хотів утекти - джерело

Понеділок, 22 лютого 2021, 13:13
Під Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи Приватбанку, хотів утекти - джерело
Яценко на фото праворуч

Правоохоронці проводять затримання топ-фігуранта справи Приватбанку, який хотів утекти з України. Літак з ним на борту посадили в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом.

Джерело: співрозмовники Української правди в правоохоронних органах

Пряма мова: "Просто зараз у Борисполі посадили літак і збираються арештувати чоловіка, який збирався втекти. Це один із топ-фігурантів у справі Приватбанку, який намагався покинути Україну, щоб уникнути відповідальності".

Деталі: НАБУ збирається вручити затриманому підозру.

Там додали, що це одна із найгучніших справ в Україні.

За даними УП, йдеться про першого заступника голови правління Приватбанку 2016 року Володимира Яценка.

Підозру затриманому вранці в понеділок підписала генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Пізніше в НАБУ розкрили деякі деталі затримання і його причин. Виявляється, Яценко летів з Дніпра до Відня. Його підозрюють у привласненні майна.

 
Колишній перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко

Нагадаємо: Колишні топ-менеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну.

Зокрема, екскерівник корпоративного ВІП бізнесу Приватбанку Володимир Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.

На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Українська правда

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Теми: ПриватбанккриміналБориспільавіа
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