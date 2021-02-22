Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Під Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи Приватбанку, хотів утекти - джерело

Понеділок, 22 лютого 2021, 14:13
Яценко на фото ліворуч

Правоохоронці проводять затримання топ-фігуранта справи Приватбанку, який хотів утекти з України. Літак з ним на борту посадили в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом.

Джерело: співрозмовники Української правди в правоохоронних органах

Пряма мова: "Просто зараз у Борисполі посадили літак і збираються арештувати чоловіка, який збирався втекти. Це один із топ-фігурантів у справі Приватбанку, який намагався покинути Україну, щоб уникнути відповідальності".

Деталі: НАБУ збирається вручити затриманому підозру.

Там додали, що це одна із найгучніших справ в Україні.

За даними УП, йдеться про першого заступника голови правління Приватбанку 2016 року Володимира Яценка.

Підозру затриманому вранці в понеділок підписала генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Пізніше в НАБУ розкрили деякі деталі затримання і його причин. Виявляється, Яценко летів з Дніпра до Відня. Його підозрюють у привласненні майна.

 
Колишній перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко

Нагадаємо: Колишні топ-менеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну.

Зокрема, екскерівник корпоративного ВІП бізнесу Приватбанку Володимир Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.

На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Українська правда
Теми: ПриватбанккриміналБориспільавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Українською, будь ласка": мовний омбудсмен жадає пояснень через інцидент на футболі

фото, оновленоПід Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи Приватбанку, хотів утекти - джерело

Підсанкційний "Спортмастер" каже, що продовжує працювати в Україні

Зеленський про Тупицького: "Крок за кроком позбудемося"

Уруський пояснив, як опинився поруч із Кадировим

В ОПУ очікують, що вакцина приїде в Україну у вівторок

Усі новини...
Приватбанк
Затримання фігуранта справи Приватбанку: у НАБУ розкрили деталі
Справа Суркісів: Приватбанк вимагає відводу двох експертів
Справа Суркісів на 350 млн доларів: Приватбанк вимагає відводу судді Верховного суду
Останні новини
16:25
Продаж спиртзаводу: Фонд держмайна відкидає звинувачення інвестора з Молдови в обмані
16:14
Суміш льоду і снігу впала з даху на жінку в Києві
16:11
РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів
16:10
В ОП назвали "Буковель" та "іноземних туристів" причиною спалаху COVID-19 на Прикарпатті
16:02
На Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення – Хомчак
15:50
ЄС рекомендує відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя до реформи - посол
15:44
Суддю Вовка вчетверте не змогли доставити до Антикорупційного суду
15:42
Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин
15:40
Глави МЗС країн ЄС досягли домовленості щодо санкцій проти РФ за арешт Навального
15:38
"Доступна іпотека під 7%": У Мінфіні розповіли про умови програми
Усі новини...