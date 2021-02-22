У річницю Майдану Москва звинуватила Україну у війні і "розгулі неонацизму"
Міністерство закордонних справ Росії видало офіційну заяву у зв’язку з сьомою річницею Революції Гідності: стверджується, що Майдан призвів до "виходу Криму зі складу України" та війни на Донбасі.
Джерело: сайт МЗС РФ
Дослівно: "Він (Майдан – УП) призвів до виходу Криму зі складу України. До сих пір триває конфлікт в Донбасі.
Трагедії в Одесі та Маріуполі поклали початок розгулу неонацизму, насильницької українізації і загального наступу на свободи і права людини".
Деталі: В МЗС РФ також звинуватили нинішню українську владу в тому, що вона не здатна припинити війну на Сході і подолати "розкол в суспільстві".
Крім того, Київ нібито використовує тоталітарні методи і "карає власних громадян за інакомислення". Серед українців же накопичується втома, ростуть розчарування і апатія.
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Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УП: Війна на вулицях Києва. ОНЛАЙН
Передісторія:
- Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.