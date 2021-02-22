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У річницю Майдану Москва звинуватила Україну у війні і "розгулі неонацизму"

Понеділок, 22 лютого 2021, 18:37

Міністерство закордонних справ Росії видало офіційну заяву у зв’язку з сьомою річницею Революції Гідності: стверджується, що Майдан призвів до "виходу Криму зі складу України" та війни на Донбасі.

Джерело: сайт МЗС РФ

Дослівно: "Він (Майдан – УП) призвів до виходу Криму зі складу України. До сих пір триває конфлікт в Донбасі.

Трагедії в Одесі та Маріуполі поклали початок розгулу неонацизму, насильницької українізації і загального наступу на свободи і права людини".

Деталі: В МЗС РФ також звинуватили нинішню українську владу в тому, що вона не здатна припинити війну на Сході і подолати "розкол в суспільстві".

Крім того, Київ нібито використовує тоталітарні методи і "карає власних громадян за інакомислення". Серед українців же накопичується втома, ростуть розчарування і апатія. 

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"Мамцю, я тебе люблю". Той самий хлопчик з Майдану, який був готовий померти за Україну

Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УПВійна на вулицях Києва. ОНЛАЙН

Передісторія:

  • Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Українська правда
Теми: Росія


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