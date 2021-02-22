Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У річницю Майдану Москва звинуватила Україну у війні і "розгулі неонацизму"

Понеділок, 22 лютого 2021, 17:37
У річницю Майдану Москва звинуватила Україну у війні і розгулі неонацизму

Міністерство закордонних справ Росії видало офіційну заяву у зв’язку з сьомою річницею Революції Гідності: стверджується, що Майдан призвів до "виходу Криму зі складу України" та війни на Донбасі.

Джерело: сайт МЗС РФ

Дослівно: "Він (Майдан – УП) призвів до виходу Криму зі складу України. До сих пір триває конфлікт в Донбасі.

Трагедії в Одесі та Маріуполі поклали початок розгулу неонацизму, насильницької українізації і загального наступу на свободи і права людини".

Деталі: В МЗС РФ також звинуватили нинішню українську владу в тому, що вона не здатна припинити війну на Сході і подолати "розкол в суспільстві".

Крім того, Київ нібито використовує тоталітарні методи і "карає власних громадян за інакомислення". Серед українців же накопичується втома, ростуть розчарування і апатія. 

Читайте також: Культурний код Майдану. Хто придумав "Небесну Сотню", "Революцію Гідності", і як "Плине кача" стала другим гімном

"Мамцю, я тебе люблю". Той самий хлопчик з Майдану, який був готовий померти за Україну

Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УПВійна на вулицях Києва. ОНЛАЙН

Передісторія:

  • Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Усі новини...
Реклама: