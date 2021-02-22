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В годовщину Майдана Москва обвинила Украину в войне и "разгуле неонацизма"

Понедельник, 22 февраля 2021, 17:37
В годовщину Майдана Москва обвинила Украину в войне и разгуле неонацизма

Министерство иностранных дел России издало официальное заявление в связи с седьмой годовщиной Революции Достоинства: утверждается, что Майдан привел к "выходу Крыма из состава Украины" и войны на Донбассе.

Источник: сайт МИД РФ

Дословно: "Он (Майдан - УП) привел к выходу Крыма из состава Украины. До сих пор продолжается конфликт на Донбассе.

Трагедии в Одессе и Мариуполе положили начало разгула неонацизма, насильственной украинизации и общего наступления на свободы и права человека".

Детали: В МИД РФ также обвинили нынешнюю украинскую власть в том, что она не способна остановить войну на Востоке и преодолеть "раскол в обществе".

Кроме того, Киев якобы использует тоталитарные методы и "наказывает собственных граждан за инакомыслие". Среди украинцев же накапливается усталость, растет разочарование и апатия.

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"Мамочка, я тебя люблю". Тот самый мальчик с Майдана, который был готов умереть за Украину

Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УПВойна на улицах Киева. ОНЛАЙН

Предистория:

  • Накануне годовщины расстрелов на Евромайдане Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Украинская правда

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Темы: Росcия
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