“Сім хвилин жаху“: Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

Джерело: Twitter-аккаунт марсохода Perseverance

Деталі: О 21:00 NASA провела прес-конференцію, в рамках якої поділилася першими відео і новими знімками з Марса, зробленими ровером Perseverance. Загалом апарат вже передав понад 30 гігабайт інформації.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

NASA також опублікувало запис звуку з планети.

У той час як попередні марсіанські місії відправляли на Землю відео, які насправді були набором зображень, Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору, та 2 мікрофони.

Станом на 21:10 22 лютого Perseverance надіслав вже понад 20 000 фото.

В NASA також повідомили, що всі системи Perseverance працюють нормально. Зазначається, що швидкість пересування Perseverance близько 200 метрів за добу.

Ровер надіслав фото свого колеса з вдосконаленим малюнком протектора

Момент посадки Perseverance

Одне з двох перших фото, яке було отримано відразу після посадки

Карта польоту марсоходу Rerseverance

Роки підготовки, 7 місяців польоту, 450 мільйонів кілометрів, $2,5 мільярди доларів.



Марсохід NASA Perseverance успішно сів на Марсі і вже встиг передати на Землю фото поверхні Червоної планети pic.twitter.com/V4yeMJEVky — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2021

Що передувало: Perseverance, який покинув Землю 30 липня минулого року, 18 лютого о 22:44 за київським часом здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Згодом він надіслав на Землю перші ФОТО.

Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів та досяг Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса, США о 22:55.

Довідка: За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 мільйонів кілометрів. Етап зниження та посадки ровера у NASA назвають "сім хвилин жаху", оскільки саме стільки часу необхідно модулю для входження в атмосферу Червоної планети, коригування траєкторії, відкриття парашуту та посадки.

U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

На борту ровера поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 000 українців. Зареєструйтесь та відправте своє ім'я на Марс з наступною місією.

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Це вже буде дев’ята посадка апаратів NASA на Марс. Один із роверів — "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

NASA та Європейська космічна агенція планують у 2026 році запустити ще один марсохід, який має забрати пробірки зі зразками, які збере Perseverance та доставити їх на Землю.

На борту Perseverance є зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник – 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity (Винахідливість).

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Що передувало: На 15-й та 62-й день польоту марсоходу Perseverance у центрі управління NASA планово провели коригування його траєкторії. Пізніше марсоход надіслав на Землю аудіофайл.

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