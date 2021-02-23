“Семь минут ужаса": Perseverance прислал на Землю первое видео и аудио с Марса

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео.

Источник: Twitter-аккаунт марсохода Perseverance

Детали: В 21:00 NASA провела пресс-конференцию, в рамках которой поделилась первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными ровером Perseverance. В общем аппарат уже передал более 30 гигабайт информации.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

NASA также опубликовало запись звука с планеты.

В то время как предыдущие марсианские миссии отправляли на Землю видео, которые на самом деле представляли собой набор изображений, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и 2 микрофона.

По состоянию на 21:10 22 февраля Perseverance прислал уже более 20 000 фото.

В NASA также сообщили, что все системы Perseverance работают нормально. Скорость передвижения Perseverance около 200 метров в сутки.